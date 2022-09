Lange ersehnt, oft gefordert, endlich da: Die Bundesregierung hat am 28. September 2002 den Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen vorgestellt. Statt der im Juli beschlossenen 450 Millionen Euro, sind es jetzt 1,3 Milliarden Euro geworden. Die Förderungen, für die es einen vierstufigen Förderplan gibt, sind jedoch an verschiedene Auflagen gebunden. Zusätzlich gaben Energieministerin Leonore Gewessler, Kanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und Wirtschaftsminister Martin Kocher bekannt, dass zusätzlich an einem Pauschalfördermodell für Kleinst- und Kleinbetriebe, die die Kriterien für den Energiekostenzuschuss nicht erfüllen, gearbeitet wird.