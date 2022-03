Stompreiskompensation und Dekarbonisierungsfonds

Als Sofortmaßnahme brauche es die Einrichtung eines Dekarbonisierungsfonds und die Strompreiskompensation gemäß dem europäischen Emissionshandelssystems. Forderungen, die in den letzten Tagen und Wochen schon mehrmals seitens der Wirtschaftskammer und der Industrie geäußert wurden, bis dato jedoch kein Gehör fanden. "Die Industrie ist ein verlässlicher Arbeitgeber und Partner in der Energiewende. Die Branche hat jetzt jede Unterstützung verdient", betont Ehrlich-Adam. Ebenso eindringlich und gleichlautend ist das Verlangen von Georg Knill, dem Präsidenten der Industriellenvereinigung. Beim Pressegespräch am Sonntag, den 27. März 2022, hat er sich zum wiederholten Male für die Einführung der Strompreiskompensation ausgesprochen. "Das ist eine von der EU gezielt auf die Industrie ausgelegte Unterstützungsmaßnahme, die bereits von 13 Ländern in Europa angewendet wird. Österreich wehrt sich aus mir unerfindlichen Gründen diese Strompreiskompensation einzuführen."

Doch der IV-Präsident fordert nicht nur eine Entlastung, sondern auch einen Belastungsstopp hinsichtlich der geplanten Umweltgesetzgebung. "Wir haben eine fundamental neue Situation hinsichtlich der Energieversorgung. Wir können nicht einfach so fortfahren in der Transformation, wie vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir müssen evaluieren", gibt Knill zu bedenken, der so wie WKÖ-Präsident Harald Mahrer für eine Verschiebung der CO2-Bepreisung ist. Und um die Klimaziele zu erreichen, brauche es zur Unterstützung der notwendigen Innovationen einen Transformationsfonds. "Wir sind startbereit, wir warten auf den Startschuss für die Investitionen. Wir sind aber eigentlich daran gehindert die ersten Schritte zu setzten, denn wichtige Gesetzgebungen, wie das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das zwar schon lange kommuniziert worden ist, ist in den finalen Verordnungen noch immer ausständig", so Knill, der damit explizit einen Hilferuf, die Industrie in deren Belangen entsprechend zu unterstützen, an Energieministerin Gewessler sendete.