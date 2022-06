Leidensdruck bei Fachkräftemangel wächst

Ein Problem, dass die Lackindustrie – wie viele andere Branchen auch – schon lange beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. 88 Prozent der Unternehmen im Fachverband leiden unter dem Mangel an Arbeitskräften. "Und zwar in allen Bereichen: im Labor, in der Produktion, in der Logistik. Wir brauchen in all diesen Bereichen echte Fachleute", so Culik. Seit Jahren arbeitet die Lackindustrie an neuen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die gut angenommen werden. Entscheidend ist für Culik allerdings das Engagement der Betriebe: "Die beste Möglichkeit, gute Mitarbeiter im Unternehmen zu haben und zu halten, ist die Entwicklung und die Weiterentwicklung im eigenen Betrieb. Den Mitarbeitern Chancen eröffnen und Perspektiven zu geben ist ein zentraler Faktor", so Culik.