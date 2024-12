EU-Entwaldungs-VO: Gewerbe und Handwerk reagieren

K(l)eine Erleichterungen?

Ein Risikofrei-Status hätte es laut der Ausschreibung ermöglicht, dass die Nachweispflichten für Rohstoffe heimischen Ursprungs entfallen. Den vielen Klein- und Mittelbetrieben hätte es demnach zudem das Leben wesentlich erleichtert, wenn die Dokumentationspflichten - so wie bisher in der EU üblich - nur bei demjenigen angefallen wären, der die Waren in der EU erstmals in Verkehr bringt. Im Gewerbe und Handwerk in Österreich sind zahlreiche überwiegend kleinere Betriebe betroffen, die entsprechende Rohstoffe importieren: vom Fleischer (Rindfleisch) bis zum Futtermittelhersteller (Soja), vom Chocolatier und der Konditorei (Kaffee, Kakao), über den Tischler (Holz) bis zum KFZ-Betrieb (Kautschuk).