In sechs Monaten kaum zu schaffen

Die Regierung hat daher die Fuel Switch-Verordnung, oder besser gesagt die Erdgas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung, in Begutachtung gebracht. Dabei geht es darum, dass die Industrie, überall wo es technisch, wirtschaftlich und rechtlich möglich ist, auf andere Energieträger umstellt. Für die dadurch entstehenden Kosten sieht die Verordnung eine Entschädigung vor.

Doch für Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung Umwelt- und Energiepolitik in der WKÖ, ist es fraglich, ob diese Verordnung rechtzeitig eine breite Wirkung entfalten kann. Denn diese adressiere nur einige wenige Anlagen, die als Großverbraucher eingestuft sind, und ist nur für sechs Monate gültig. "In der Regel müssen Unternehmen für eine Erdgassubstitution Anlageninvestitionen tätigen, für die es Genehmigungen braucht. Das ist in diesem Zeitraum kaum zu schaffen und mangels Anpassung der Emissionsgrenzwerte auch meist nicht möglich", gibt Steiner zu bedenken. Seiner Meinung nach müssten daher rasch auch an andere Maßnahmen angedacht werden.