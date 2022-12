LkSG: Vorgeschmack auf das EU-Lieferkettengesetz

Während die EU noch mit Verzögerungen kämpft, befindet sich Deutschland im Kampf gegen die Ausbeutung auf der Überholspur: Am 1. Jänner 2023 tritt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, sozusagen das deutsche Lieferkettengesetz, in Kraft. Das Bundesgesetz, das am 25. Juni 2021 vom Bundesrat verabschiedet wurde, gilt für in Deutschland ansässige Unternehmen mit mindestens 3000 Arbeitnehmer*innen, die ihre Hauptverwaltung, ihren Verwaltungssitz oder ihren satzungsmäßigen Sitz in Deutschland haben sowie für Unternehmen, die über eine Zweigniederlassung in Deutschland verfügen und wo mindestens 3000 Arbeitnehmer*innen beschäftigt sind. Mit 1. Jänner 2024 gibt es eine Änderung: Dann gilt das LkSG, so die Abkürzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, für Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmer*innen.

Doch auch Unternehmen mit weniger Beschäftigten können betroffen sein. Maßnahmen zur Umsetzung des LkSG durch die unmittelbar betroffenen Unternehmen können einen Einfluss auf alle Zulieferer haben, egal welche Unternehmensgröße diese haben. Und die Aufgabenliste, die vor allem auf Anpassungen und Aktualisierungen in den Bereichen Compliance, Einkauf und Vertragsgestaltung zielt, ist lang. Insgesamt neun Pflichtpunkte finden sich im neuen deutschen Bundesgesetz. Ein Maßnahmenkatalog mit komplexem Inhalt der ernst genommen werden muss - ungeachtet, dass das Gesetz von den betroffenen Unternehmen ein "angemessenes Bemühen" einfordert, damit es im eigenen Geschäftsbereich und in der Lieferkette zu keinen Verletzungen von Menschenrechten kommt. Die Bußgelder bei Verstößen gegen die Sorgfaltsplichten und Berichtspflichten können, abhängig von der Art und Schwere des Verstoßes, für Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro bis zu zwei Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes, also bis zu acht Millionen Euro, ausmachen. Die gute Nachricht: Zivilrechtliche Haftungserweiterungen sieht das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz nicht vor.

Auf jeden Fall lässt das LkSG erahnen, in welche Richtung das EU-Lieferkettengesetz gehen wird. Mit dem Unterschied, dass EU-weit für Unternehmen und deren Tochtergesellschaften neben den Menschenrechten auch die Sorgfaltspflicht für Klima- und Umweltschutz im Fokus steht und bei Verstößen sowohl Bußgelder als auch zivilrechtliche Haftungen angedacht sind.