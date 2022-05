Im Jahr 2020 wurde in privaten Haushalten so viel gepinselt wie schon lange nicht. Kurzarbeit und Homeoffice ließen die Nachfrage nach baulich verwendeten Farben und Lacken deutlich steigen. Dabei handelte es sich in vielen Fällen um Vorziehkäufe, wodurch sich der Bedarf im vergangenen Jahr verkürzte. Laut aktuellem Branchenradar Farben und Lacke in Österreich sank im Jahr 2021 der Absatz an Wandfarben, Bautenlacken, Holzschutzmitteln und Lasuren um 4,4 bis 5,5 Prozent gegenüber Vorjahr. Die Hersteller*innenerlöse kamen etwas weniger unter Druck, da gleichzeitig die Verkaufspreise stiegen. Insgesamt setzte die Farbenindustrie im letzten Jahr mit Anstrichmitteln 206,8 Millionen Euro um. Das war um 1,5 Prozent weniger als ein Jahr davor.