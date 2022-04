An Feuerschutzabschlüsse wird eine Vielzahl an Anforderungen gestellt. In Österreich sind nationale Verwendungsbestimmungen in den Baustofflisten ÖE (für CE-Kennzeichnung) und Baustoffliste ÖA (für nationale Kennzeichnung) geregelt. Es bestehen bautechnische Vorschriften (gesetzliche Vorgaben) aus den OIB-Richtlinien des österreichischen Instituts für Bautechnik sowie den jeweiligen Landesbaugesetzen. Weitere gesetzliche Anforderungen können je nach Anwendungsgebiet aus dem Arbeitnehmer*innenschutzgesetz (ASchG), der Arbeitsstättenverordnung (AStV) und der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) kommen. Auch die in Österreich Verwendung findenden Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB) des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes sind bei der Umsetzung von Projekten zu beachten. Nicht zuletzt sind auch konkrete Vorgaben aus Baubescheid bzw. Baubewilligung umzusetzen.