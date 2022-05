Die Regale am neuen Dachprofi-Standort in Itter sind eingeräumt, die Stapler einsatzbereit, und die hauseigene LKW-Flotte beliefert bereits Kunden in Tirol und Salzburg. Am 2. Mai wurde mit fünf Mitarbeiter*innen gestartet, und in der neu adaptierten Lagerhalle mit 2.630 Quadratmeter Lagerfläche befindet sich ein Hochregallager mit 1.210 Quadratmeter für ca. 2.000 Palettenstellplätze. Die angrenzende Freifläche mit ca. 570 Quadratmetern bietet weitere Lagermöglichkeiten für Trapeze und Paneele.

Gemäß den festgelegten Tourenplänen werden regelmäßige Belieferungen der Kund*innen im Pinzgau/Pongau, Tirol und Südtirol durchgeführt. Für Expresszustellungen steht ein Kleintransporter bereit. Kund*innen aus Vorarlberg werden durch eine Spedition beliefert.

(bt)