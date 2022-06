Firestone wird zu Elevate

Firestone Building Products nimmt den Namen und die Markenidentität des Eigentümers Holcim an und wird zum Geschäftsbereich Holcim Building Envelope der Business Unit Solutions & Products. Die Marke Firestone wird dabei zu "Elevate" und ergänzt das Angebot von Holcim an umfassenden Lösungen für die Gebäudehülle mit Wand-, Verkleidungs- und Abdichtungssystemen für gewerbliche und private Anwendungen. Holcim vereint nun folgende Marken in diesem Sektor: Gaco, GenFlex und Malarkey Roofing Products sowie Elevate, die neue Marke für Firestone Dachsysteme.

"In den vergangenen 40 Jahren hat sich Firestone einen Ruf als Marktführer und Innovator im Bereich der gewerblichen Bedachung erworben. Und jetzt machen wir es offiziell: Wir vereinen das ikonische Erbe von Firestone Building Products mit dem zukünftigen Fokus von Holcim auf die Beschleunigung des grünen Wachstums", erklärt Jamie Gentoso, Global Head, Solutions & Products bei Holcim.