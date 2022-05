Über 2,5 Millionen Bohrwerkzeuge unter der Marke "Fisch" werden in 46 Länder exportiert. "Wir sind mit unserer Fertigung wieder an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen. Wir planen bereits den Bau einer weiteren Werkshalle, der die Produktionsfläche bis zu einem Viertel vergrößern soll. Wir investieren auch in die technische Infrastruktur und neue Hightech-Maschinen, um Produktionsabläufe weiter zu optimieren und die Produktionskapazitäten bei gleichbleibender Premiumqualität zu steigern", so Andreas Eberhard, Technischer Geschäftsführer. Die Exportquote liegt bei 81 Prozent. Monatlich werden bis zu drei Container mit Premiumbohrern und Premiumwerkzeugen von der Steiermark in die USA verschifft. "Wir beliefern auch langjährige Kunden in Japan und seit kurzem gehen Fisch-Produkte auch nach Australien", erzählt der kaufmännische Geschäftsführer Christoph Riegler. "Dieser Award krönt unsere wirtschaftlichen Erfolge und drückt große Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen der Familie Eberhard aus", so Riegler. (dd)