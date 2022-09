Personalia Führungswechsel im Flachglas MarkenKreis

Glasbranche

Am 1. Oktober 2022 beginnt Karsten Ollesch seine Tätigkeit für die Flachglas MarkenKreis GmbH. Er tritt die Nachfolge von Thomas Stukenkemper an, der im nächsten Jahr in den Ruhestand wechselt. Damit leiten künftig Karsten Ollesch und Michael Scheer als Geschäftsführer das Glas-Netzwerk.