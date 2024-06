Förderprogramm "KMU.Digital" startet neu

Antrag jetzt stellen

Die Digitalisierungsoffensive ist eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die 2017 erstmals an den Start ging. Sie unterstützt KMU in Österreich dabei, Digitalisierungsprojekte zu konzipieren, umzusetzen und in den Markt überzuführen. Damit sollen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen verbessert und wichtige Wachstums- und Beschäftigungsimpulse für den Wirtschaftsstandort Österreich gesetzt. Mit Mai 2024 ging das Förderprogramm bereits in seine vierte Runde. Die Antragstellung ist ab sofort möglich.