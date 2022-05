Frauenthal mit Serviceoffensive

Was hilft jedoch eine schnelle Warenlieferung, wenn der Platz fehlt, diese (zwischen-)zu lagern? Auch dafür bieten SHT und ÖAG eine passende Lösung, indem kurzerhand mit dem Dienstleister "Storebox" eine Kooperation abgeschlossen wurde. Derart kann Installateur*innen eine flexible und einfache Lagerraumerweiterung im Raum Wien geboten werden. Mit über 60 Standorten in Wien ist Storebox immer in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf Wunsch werden ausgewählte Bestellungen von SHT und ÖAG auch direkt in das Abteil geliefert.

So kommt man zu seinem Lagerabteil

Bei SHT oder ÖAG über das Storebox-Anmeldeformular einen Benutzer anlegen lassen, den Standort und die passende Größe des Abteils auf www.yourstorebox.com/de auswählen. Sparmeister wählen ein Aktions-Abteil und sichern sich einen Rabatt von fünf Prozent (Rabattcode: 5ProzentFTS). Einfach vor der Buchung bei der Storebox-Hotline melden, um doppelt zu sparen.

Alle verfügbaren Adressen sind gut erreichbar, 24/7 zugänglich und die Ware dank Videoüberwachung und digitalem Zugang sicher verwahrt. Los geht’s ab einer Mindestmietdauer von einem Monat.

(ck)