Fronius erzielt zum fünften Mal Top-Platzierungen

Mit hohen Systemwirkungsgraden überzeugten der Fronius Primo GEN24 6.0 Plus mit der BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 und der Fronius Symo GEN24 10.0 Plus mit der BYD Battery-Box Premium HVS 10.2. Bei der Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin testen unabhängige Prüfinstitute jährlich die Gesamteffizienz von Speichersystemen und analysieren dabei das Zusammenspiel von Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher. Für die Bewertung werden zwei unterschiedliche Referenzfälle herangezogen. Ersterer analysiert den SPI (System Performance Index) für eine 5-kW-PV-Anlage mit einem Haushaltsjahresverbrauch von 5.010 kWh/a. Hier erreicht der Fronius Primo GEN24 6.0 Plus gemeinsam mit der BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 einen SPI von 92,6 Prozent. Der zweite Referenzfall kombiniert eine 10-kW-PV-Anlage mit Wärmepumpe (2.664 kWh/a) und Elektroauto (1.690 kWh/a) sowie einem Haushaltsjahresverbrauch von 5.010 kWh/a. Der Fronius Symo GEN24 10.0 Plus erzielt mit der BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 einen SPI von 95,4 Prozent.

„Die Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin ist alljährlich ein wichtiger Indikator für uns und unsere Kunden. Durch die Prüfung von unabhängiger Seite wird deutlich, dass die Kombination aus unserem Hybrid-Wechselrichter Fronius GEN24 Plus und der BYD Battery-Box Premium eine hocheffiziente Speicherlösung bietet. Damit kommen wir unserem Ziel von 24 Stunden Sonne und einer Welt mit 100 Prozent erneuerbarer Energie wieder einen Schritt näher“, sagt Martin Hackl, Global Director Business Unit Solar Energy bei Fronius. (gw)