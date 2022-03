Gaskrise: So ginge die Eigenversorgung

Eine Alternative zu fossilem Gas ist Biomethan, das aus Bio-Mist, also agrarischen Reststoffen wie Zwischenfrüchte, Maisstroh, Festmist oder Gemüsereste gewonnen werden kann. Die Biogasanlage in Margarethen am Moos (NÖ) zählt zu der größten des Landes.

"Seit März 2019 läuft unsere Biogasaufbereitungsanlage auf Hochtouren. Unsere elf Mitarbeiter sind mit viel Herzblut dabei", sagt Stefan Malaschofsky, geschäftsführender Gesellschafter der EVM Energieversorgung Margarethen am Moos. Aktuell verarbeitet die Anlage rund 1.100 Normkubikmeter Rohbiogas pro Stunde. "Bereits 300 Biogasanlagen dieser Größe würden zum Beispiel schon ausreichen, um alle Gashaushalte zu 100 Prozent mit klimaneutralem Biomethan zu versorgen", betont Malaschofsky. Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass die gesamte Biogasmenge in Form von Biomethan ins Gasnetz eingespeist würde. Die entsprechenden Anreize fehlen allerdings derzeit noch.