Gehen uns Gas und Glas aus?

So wie viele andere Branchen, steht auch die Glasindustrie seit über zwei Jahren aufgrund der Covid-19-Situation vor großen Herausforderungen. Ging es bisher vor allem um das Handling in Personalfragen und die sich ständig wechselnden gesetzlichen Vorgaben (Lockdown, Maskenpflicht, Vermeidung innerbetrieblicher Ansteckungen, Pendlerregelungen etc.), hat sich mit der Preisrallye auf den Energiemärkten ein weiteres Problem aufgetan. So haben sich die Gaspreise im letzten Jahr verfünffacht (auf 120 Euro pro Megawattstunde), während Strom um 150 Prozent teurer geworden ist. Der Krieg in der Ukraine und die verhängten Sanktionen gegen Russland haben die Situation verschärft. Zwar drohen aus Russland bzw. der Ukraine kaum Lieferengpässe an Rohmaterialien für die Glasindustrie, da deren Exportanteil äußerst gering ist, aber die Abhängigkeit Europas von russischen Erdgaslieferungen wird zunehmend zu einem Problem und Kostenfaktor: Sämtliche europäische Floatglashütten benötigen für ihren Schmelzprozess Erdgas und sind damit auf kontinuierliche Gaslieferungen angewiesen. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise hat sich der Basisglaspreis mittlerweile um bis zu 50 Prozent verteuert, wobei alle Glashütten noch lieferfähig sind. Nur bei bestimmten Glastypen kann es zu etwas längeren Lieferzeiten kommen. Von einer Glasknappheit kann jedoch nicht gesprochen werden, da alle Baustellen beliefert und fertiggestellt werden. Einige heimische Produzenten haben zudem rechtzeitig ihre Lagerbestände für Nebenmaterialien aufgestockt, und allgemein kann gesagt werden, dass die Branche vom derzeitigen Bauboom profitiert.

Allerdings ist auch der Veredelungsprozess heimischer glasbe- und -verarbeitender Betriebe sehr stromintensiv. Dazu kommen steigende Preise für alle anderen Materialien, welche für den Transformationsprozess notwendig sind, wie beispielsweise Abstandhalter und Dichtstoffe. Zudem ist der relativ große Anteil an Transportkosten der Branche zu berücksichtigen. Hier wirken sich vor allem die hohen Treibstoffpreise für die Lieferungen zu den Betrieben bzw. zu den Baustellen kostentreibend aus. Derzeit können die Preise an die Endkunden noch weitergegeben werden, allerdings fängt die Situation an volatil zu werden. Die Frage stellt sich, wie lange sich Endkunden diese Preisspirale noch leisten können. Denn auch für andere energieintensive Baumaterialien wie Ziegel und Zement ist der größte Preistreiber die Energie. Das hat dazu geführt, dass sich innerhalb kürzester Zeit die Kosten für Hochbau und Eigenheim um bis zu 20 Prozent verteuert haben und vermutlich noch weiter steigen werden. Unter diesem Aspekt sind langfristige Planungen kaum möglich, aber es ist zu befürchten, dass weiter mit steigenden Preisen in der Branche zu rechnen ist.