Schwierige Gegenwart

Doch bei aller Freude über das gute Jahresergebnis trübt die aktuelle Lage diese dennoch. Egal ob Bau-, Energie- oder Materialkosten – alle haben Einfluss auf die Tätigkeiten der Gemeinnützigen, vor allem aufgrund des begrenzten finanziellen Spielraums. "Ich kann jetzt nur für Oberösterreich sprechen, aber wir schreiben aktuell schon gar nicht mehr aus", beschreibt Pernsteiner die Lage. "Wir bekommen ­einfach keine Angebote." Einerseits seien die ­Baufirmen stark ausgelastet, andererseits komme man mit dem Preis aktuell kaum hin. Gleichzeitig kommt es bei laufenden Projekten zu Verzögerungen aufgrund fehlenden Materials, und die vereinbarten Fixpreise seien oft nicht haltbar. "Und wir könnten auch über Grundstückpreise ein mehrstrophiges Lied singen", ergänzt Pernsteiner.

Eine Lösung für diese Situation sei schwierig, es sei aber wichtig, dass "alle Beteiligten nun gemeinsam daran" arbeiten meint Rießland. "Es laufen ­aktuell auch in allen Bundesländern Gespräche zur Erhöhung der Fördergrenzen", so der GBV-Obmann. In einigen Bundesländern wurden diese bereits angehoben, weitere sollen nun folgen. Worauf man aber nicht verzichten wolle, ist die Qualität der Bauten. "Es kann ja nicht das Ziel sein, auf das Qualitätsniveau des freien Marktes zu sinken", meint Rießland.