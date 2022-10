Manchmal weiß man als junger Mensch noch nicht so genau, wohin der berufliche Weg führen soll. Genau so ging es auch der jungen Tirolerin Johanna Klaunzer. Als 15-Jährige startete sie mit der Tourismusschule und arbeitete nach der Matura einige Zeit in der Branche, bevor ihr klar wurde, dass es sie eigentlich woanders hinzieht. Mit 20 startete sie schließlich eine Tischlerlehre – und bereut den Schritt keine Sekunde lang. "Mit Holz zu arbeiten hat mich immer interessiert, mit 16 habe ich mich einfach noch nicht drübergetraut", erzählt sie. Nicht zuletzt, weil die Rolle als Frau in einer tendenziell männerdominierten Branche keine einfache sei. Aber nach dem ersten Schnuppern im Lienzer Traditionsbetrieb von Gabriel Forcher war ihr klar: Genau da will sie hin. "Ich liebe es, Möbel zu kreieren, handwerklich zu arbeiten und am Schluss zu sehen, was man geschaffen hat." Abwechslungsreich und naturverbunden, so beschreibt sie ihren Beruf. Und es gefällt ihr, dass sie in dem 90 Frau- und Mann-starken Betrieb bereits Vieles gesehen hat: "Schon in der Lehrzeit habe ich viele unterschiedliche Bereiche kennen lernen dürfen und habe dort gelernt, selbständig zu arbeiten." Mittlerweile hat die 25-Jährige ihre Gesellenprüfung abgeschlossen und ist genau dort gelandet, wo sie hinwollte: "Ich bin in der Abteilung für Sonderanfertigungen und entwickle für und mit den Kunde*innen individuelle Lösungen." Allerdings sieht sie schon auch ganz klar Herausforderungen, die der Beruf generell für junge Menschen mit sich bringt: "Der Lohn ist definitiv ein Thema – im Vergleich zu anderen Handwerksberufen sind Tischler*innen einfach weniger gut bezahlt. Wenn sich das in Zukunft ändert, werden sich vielleicht mehr Jugendliche für den Beruf entscheiden." Auch flexible Arbeitszeiten sind aus ihrer Sicht ein wichtiger Punkt: "Die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit wird für unsere Generation immer wesentlicher." Die Mentalität habe sich hier deutlich verändert: "Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann auch weniger zu arbeiten und dafür auf einen Teil meines Lohns zu verzichten – für die Generationen vor uns war das wohl eher nicht vorstellbar." Für Klaunzer ist klar, dass sie im Betrieb bleiben will und wird: "Der Zusammenhalt im Team und die abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsbereiche sind für mich unbezahlbar."