Geschäftsführerwechsel bei Kingspan

Kingspan Insulation produziert und vertreibt hochwertige Dämmplatten für den Wohnungs- und Industrie-/Gewerbebau und für verschiedene industrielle Anwendungen in ganz Europa. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Irland. Henk Bassie, der bisherige Geschäftsführer von Kingspan Insulation Continental Europe, stellt sich nun neuen Aufgaben im Unternehmen. Seit 1. April 2022 bekleidet er die Position des Managing Director in den Regionen Afrika, Naher Osten und Asien-Pazifik und deckt damit ein noch größeres Einzugsgebiet ab. Seine Nachfolge in der Leitung des Dämmstoffexperten in Kontinentaleuropa trat mit 1. April 2022 David Macdonald an.

Macdonald war bereits mehrere Jahre in verschiedenen Positionen für Kingspan im Einsatz und verfügt über tiefgehende Kenntnisse in der Baubranche. Zusätzlich zu seiner Rolle als Managing Director bei Kingspan Insulation Kontinentaleuropa wird er weiterhin für die Kingspan Unidek Produkte im Segment Baugewerbe und den Nicht-Baubereich verantwortlich sein. "Ich freue mich darauf, das Wachstum von Kingspan Insulation als Nachfolger von Henk fortzuführen. Uns stehen großartige Zeiten bevor, mit vielen Möglichkeiten und Herausforderungen, und ich kann es kaum erwarten, in dieser neuen Rolle loszulegen", blickt er seiner neuen Position optimistisch entgegen.

(bt)