Appell für Aufträge der öffentlichen Hand

Nach der Corona-Pandemie sei in vielen Betrieben die finanzielle Decke zu dünn, um die Kosten selbst zu stemmen. Daher wären dringend europäische Notfallinstrumente erforderlich, die die Strom- und Gaspreise dauerhaft runterbringen und unternehmerisches Handeln in Europa wieder möglich machen. "Alles andere sind Pflaster, aber keine Hilfsmittel", warnt Scheichelbauer-Schuster, die vorrangig das Ende des Merit-Order-Prinzips im Visier hat. In der Zwischenzeit könnte beispielsweise mit einem dauerhaften Verlustrücktrag und staatlich besicherten Kreditgarantien die Liquidität der Unternehmen abgesichert werden. Alles Instrumente, die sich schon in der Corona-Pandemie bewährt haben, ebenso wie die Kurzarbeit.

Abschließend appelliert Scheichelbauer-Schuster an die öffentliche Hand, die Krise nicht durch das Zurückhalten von Investitionen weiter zu verschärfen, sondern im Gegenteil gerade jetzt vermehrt Aufträge zu vergeben.