Vorerst keine Trendwende in Sicht

Die Erwartungen für das erste Quartal 2025 zeigen ein getrübtes Stimmungsbild. Nur 14 Prozent der Betriebe rechnen mit einer positiven Entwicklung, während 33 Prozent pessimistisch sind. Besonders düstere Aussichten bestehen weiterhin in der Bauwirtschaft und der Metalltechnik. Scheichelbauer-Schuster merkte hierzu an: „Das mag zum Teil saisonbedingt sein, aber nicht in diesem Ausmaß. Bei den Metalltechnikern sind die Erwartungen seit zwei Jahren durchgehend negativ.“

Die schwierige wirtschaftliche Lage wirkt sich auch auf den Personalbedarf aus. Laut der KMU Forschung Austria planen nur 15 Prozent der Betriebe eine Erhöhung ihrer Belegschaft, während 77 Prozent den Personalstand konstant halten möchten. Acht Prozent der Unternehmen beabsichtigen Kürzungen.