Stopp dem Bürokratieaufwand

Enormes Potenzial zur Entlastung der Betriebe und zur Ankurbelung der Konjunktur sieht die Sparte in der Reduzierung "überzogener Bürokratievorgaben". Auch die Mehrheit der Unternehmer*innen ist dieser Meinung: Laut einer aktuellen Umfrage klagen 70,9 Prozent der Betriebe im Gewerbe und Handwerk darüber, dass die Belastungen durch Bürokratie in den vergangenen drei Jahren zugenommen haben.

Der durch bürokratische Auflagen verursachte Aufwand ist beträchtlich: Die Gesamtkosten für das Gewerbe und Handwerk belaufen sich auf 4,3 Milliarden Euro pro Jahr. Dafür müssen jedes Jahr rund 70 Millionen Arbeitsstunden aufgewendet werden. Das entspricht 42.190 Vollzeit-Arbeitsstellen oder 6,6 Prozent der gesamten Personalkapazität.

"Die große Stärke unserer Betriebe ist der Servicegedanke und die Nähe zu den Kundinnen und Kunden: Wir möchten unsere Arbeit machen und uns um die Menschen kümmern können, nicht um Formulare. Wir fordern deshalb einen Bürokratie-Stopp", so Renate Scheichelbauer-Schuster.

Die Umfrage zeige zudem, dass überbordende Bürokratie den Fachkräftemangel verschärft, die Inflation anheizt, Investitionen hemmt und Innovation behindert. Ein Zurückfahren des Mehr-Aufwands um nur zehn Prozent könnte die Betriebe um 430 Millionen Euro Kosten pro Jahr entlasten und 4.200 Vollzeitkräfte für produktive Tätigkeiten freispielen. "Ein effektiveres und günstigeres Konjunkturpaket ist gar nicht vorstellbar", so Spartengeschäftsführer Reinhard Kainz.

(bt)