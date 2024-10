Seit 22 Jahren bei Holcim tätig

Primas tritt die Nachfolge von Bertold Kren an, der sich neuen Herausforderungen außerhalb der Holcim Gruppe stellen wird. “Wir danken Berthold Kren für sein langjähriges, starkes Engagement für die grüne Transformation und die dahingehende Ausrichtung unserer Standorte in Österreich und der Region Central Europe”, so Primas. Der 53-jährige gebürtige Grazer ist seit 22 Jahren bei Holcim tätig. Er hatte Führungspositionen mit Ergebnisverantwortung in verschiedenen Geschäftsbereichen inne – darunter auch leitende Positionen auf Cluster- und auf nationaler Ebene in Finance, Business Development, Supply Chain. Primas studierte Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz, ist verpartnert und hat eine erwachsene Tochter. Er setzt sich stark für Chancengleichheit in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft ein. Primas studierte Betriebswirtschaft, ist verpartnert und hat eine erwachsene Tochter. Er setzt sich stark für Chancengleichheit in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft ein.