Heroal und Solarlux kooperieren

Ein Ansprechpartner

Für mehr Planungssicherheit und Effizienz in der Projektabwicklung sorgt die herstellerübergreifende Projektberatung und -abwicklung. In der Praxis bedeutet das: Planende können sich künftig entweder an die Architektur- und Objektberatung oder an einen Fachpartner von Solarlux oder Heroal wenden, um alle Informationen zu erhalten. Das gilt für Standardausführungen wie für projektspezifische Sonderlösungen.

(bt)

Weitere Infos:

www.heroal.de

www.solarlux.com