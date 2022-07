Die zahlreichen Ballungszentren in Europa sehen sich seit Jahren mit stark wachsenden Einwohnerzahlen und einer steigenden Nachfrage nach leist­barem Wohnraum konfrontiert. Dringend gefragt sind innovative Lösungen, eine davon kommt von der neuen Kooperation der ­Binderholz-Gruppe mit Swietelsky. Mit B_Solution wurde von Binderholz eine individuell planbare Systembaulösung aus industriell vorgefertigten Massivholzkomponenten für den mehrgeschoßigen Wohnbau auf den Markt gebracht. Jedes Bauvorhaben wird in ein 3D-Modell mit allen System­details und Ausstattungsinformationen umgewandelt, aus dem direkt die Produktion der Systemkomponenten auf der automatisierten Fertigungsanlage erfolgt. Aufgrund der durchgängigen Digitalisierung aller Prozesse will B_Solution für Verbindlichkeit in Qualität, Zeit und Preis stehen. Die B_Solution-­Bauweise ist schnell, trocken, sauber, geräuscharm und setzt durch die konsequente Verwendung von Massivholz in allen Komponenten auf einen nachhaltigen und nachwachsenden Rohstoff.

Zur Realisierung der Projekte braucht es auch konventionelle Bauleistungen – hier kommt das Unternehmen Swietelsky mit seinem breiten Leistungsspektrum ins Spiel. Die Vorteile aus der Kooperation: ein Ansprechpartner, der umfassend berät, das Gesamtprojekt aus einer Hand anbieten kann und sowohl Arge-Verträge als auch GU-Verträge ermöglicht. So wird mittels industrieller Fertigung Holzbau auch im mehrgeschoßigen Wohnbau zu wett­bewerbsfähigen Preisen gewährleistet. Vorerst will man sich dabei auf den österreichischen Markt konzentrieren.