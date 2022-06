Im Herbst droht Verdoppelung der Fernwärmepreise

Man habe einen Antrag auf Anpassung des amtlichen Preisbescheids gestellt, hieß es in einer Aussendung am 8. Juni. Die wirtschaftlichen Entwicklungen würden eine deutliche Erhöhung erzwingen, wurde versichert. Mit Fernwärme werden in Wien etwa 440.000 Haushalte beliefert. Der Antrag wird in weiterer Folge von der Stadt Wien und den Behörden geprüft.

Für die Arbeiterkammer sei die Verdoppelung der Fernwärmepreise für 258.000 Haushalte (so viele unterliegen dem Preisbescheid) in Wien hochproblematisch: Fernwärme würde überproportional häufig von einkommensschwachen Haushalten genutzt. Damit hätte diese exorbitante Erhöhung auch sozialpolitisch negative Auswirkungen.

Auch wenn man die wirtschaftliche Situation der Wien Energie in Rechnung stelle (die Produktionskosten für die Erzeugung von Fernwärme, bei der immer noch fast zu zwei Drittel Erdgas eingesetzt werden, sind gestiegen), sei eine Verdopplung der Preise aus Sicht der AK nicht akzeptabel.

(ck)