Innovatives Energiekonzept für (Dach-)Ziegelproduktion

Innerhalb der ersten Ausbaustufe werden in den nächsten zwei Jahren über die Anlagen in den Werken Hennersdorf (NÖ), Gleinstätten (Stmk.) und Haiding (OÖ) bereits 6.435 kWp realisiert. Die Photovoltaikanlagen werden auf von Wienerberger zur Verfügung gestellten Dach- bzw. Freiflächen durch Wien Energie installiert und betrieben. Dabei wird die jeweilige Anlage so dimensioniert, dass zumindest 90 Prozent des produzierten Solarstroms direkt am Standort verbraucht werden können. Umgerechnet könnte damit die jährliche Stromversorgung von knapp 2.000 durchschnittlichen Haushalten in Österreich gedeckt werden. Mit der Inbetriebnahme der PV-Anlagen der ersten Ausbaustufe werden laut Wienerberger künftig 4.000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart.