5.700 Unternehmen stark insolvenzgefährdet

Tatsächlich sind durch die außerordentlichen Corona-Stützungsmaßnahmen die Ausfallsraten der Jahre 2020 (mit 0,76 %) und 2021 (mit 0,81 %) auf einen historischen Tiefstand gesunken. Entsprechend sind die Firmeninsolvenzen, so die Berechnungen des Gläubigerschutzverbandes Creditreform, um rund 40 Prozent zurückgegangen. Die Jahre 2020 und 2021 stellen somit eine Riesenausnahme dar. Nun passen sich die Ausfallsraten seit einigen Monaten langsam aber sicher wieder dem Normalniveau, also dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, an. Universitätsprofessor Walter Schwaiger, Leiter des Forschungsbereichs "Finanzwirtschaft und Controlling" an der TU Wien, geht daher davon aus, dass in Österreich in diesem Jahr insgesamt 5.700 Unternehmen stark insolvenzgefährdet sind. "Das entspricht in etwa der Anzahl an verhinderten Insolvenzen während der beiden Pandemiejahre 2020 und 2021", erläutert Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer.