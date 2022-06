Bilden Sie Lehrlinge aus?

Denk: Wir würden gerne, aber wir finden niemanden. Unsere Arbeiten in den Werkstätten und in der Planung sind anspruchsvoll. Ich brauche Lehrlinge, die auch unser Tempo mithalten können und gewisse Ansprüche erfüllen. Wir wollen Leute, die nach beendeter Ausbildung bei uns bleiben und unser Team verstärken und unterstützen. Das ist gerade in unserer Gegend, wo es sehr viele richtig große Metallverarbeitende Betrieb gibt, die natürlich einem Lehrling sehr viel bieten können, schwierig. Aber, was ich garantieren kann: Neben einem wirklich guten Arbeitsklima bieten wir auch noch ein besseres Gehalt als die meisten anderen Unternehmen. Ich würde mich über neue Mitarbeiter*innen, egal, ob jung oder alt, Hauptsache die Einstellung stimmt, sehr freuen.