Und wie geht es der GC-Gruppe in dieser Zeit? Einige Ihrer Mitbewerber müssen ja einen strikten Sparkurs einschlagen.

Ich kann und will hier nur über unsere Unternehmensgruppe in Österreich sprechen. Wir befinden uns in einer stabilen Lage. Eine vorausschauende Planung, die strategische Ausrichtung über alle GC-Häuser in ganz Österreich hinweg und Entscheidungen zu langfristigen Investitionen, die schon vor geraumer Zeit stattgefunden haben, machen sich jetzt wirklich bezahlt. Was in der Politik gelten sollte, gilt auch für die GC-Gruppe Österreich: Es braucht Klarheit und stabile Verhältnisse. Diese Voraussetzungen erfüllen wir, darum kommen wir anscheinend vergleichsweise gut durch diese herausfordernde Zeit. Wir haben nicht das Jahr der Jahre, die Situation ist aber durchaus beherrschbar, auch, weil wir in unseren neun GC-Häusern stabile Personalstrukturen und starke Gesellschafter haben. Und wir investieren laufend: Im Juni wurde der Neubau der Schmidt`s Haustechnik in Bludenz eröffnet, in Wien Nord geht Anfang 2025 ein neuer Logistik-Umschlagplatz mit 3.000 Quadratmetern Fläche ans Netz. Damit erhöhen wir unsere Geschwindigkeit Richtung Norden. Wir investieren in den Standort von Steiner in Bergheim. Wir gehen aber nicht leichtfertig mit unseren liquiden Mitteln um, sie waren schon lange für wichtige Projekte reserviert.

Von den teils massiven Einbrüchen einzelner Bereiche ist die GC demnach nicht betroffen?

Der Rückgang im Bereich der erneuerbaren Energien hat auch uns betroffen, insbesondere im Sortimentsbereich Photovoltaik. Da waren auch wir keine Ausnahme. Die Menge entspricht in etwa dem Vorjahr, der Preisverfall liegt aber bei rund 50 Prozent. Das resultiert aus den hohen Importen, die den europäischen Markt regelrecht überschwemmen. Die Dekarbonisierung ist aber gekommen, um zu bleiben. Wir werden das Thema erneuerbare Energien weiter ausbauen. In den anderen Bereichen sind wir nicht unzufrieden. Im Sanierungsbereich bieten wir unseren Installateurpartnern Lösungen und Produkte, die gerne nachgefragt werden.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr?

Ich gehe davon aus, dass wir spätestens mit Ende des Jahres wieder eine funktionierende Regierung haben werden. Bis dorthin wird es wenig Impulse der öffentlichen Hand für unsere Branche geben. Derzeit fehlt es an den politischen Rahmenbedingungen und an Sicherheit. Es gibt allerdings viele Projekte in den Pipelines, und wenn das Vertrauen und ein wenig Sicherheit, wie zum Beispiel fallende Zinsen, wieder da sind, werden die Schalter schnell umgelegt. Es braucht definitiv mehr Geschwindigkeit. Allerdings, wie schon gesagt, handelt es sich nicht nur um ein österreichisches Phänomen, sondern um ein gesamteuropäisches. Da gibt es übergeordnete Fragen, auf die ich Antworten vermisse: Wofür zum Beispiel steht Europa im Wettstreit der Kontinente, wie positionieren wir uns? Asien hat einen Vorsprung als Produktionsstandort, Amerika steht für Datenhoheit, und Europa? Es ist noch nicht zu spät, wir müssen aber unseren Wettbewerbsvorteil im Know-how erhalten. Was die Dekarbonisierung angeht, sind wir Europäer spitze. Schön wäre es, könnten zumindest wir Österreicher 2025 mit etwas Mut und Zuversicht das rezessive Umfeld hinter uns lassen. Wir als Mitglieder der GC-Familie werden dafür uns Bestes geben.