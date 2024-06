Abschaffung der KIM-Verordnung

Kann die öffentliche Hand sonst noch etwas tun, um die Baukonjunktur zu fördern?

Hartl: Ja. Wir brauchen dringend die Abschaffung der KIM-Verordnung. Sie blockiert die Immobilienfinanzierungen. Man würde der Bauwirtschaft damit einen großen Dienst erweisen – und den Banken ebenfalls. Im Grenzgebiet gehen die Häuslbauer verstärkt zu bayerischen Kreditinstituten. In Deutschland gibt es diese unsinnige Verordnung ja nicht.

Was ist mit einer anderen Forderung von Ihnen? Die Erhöhung der Baukostenobergrenze für die Förderungen im mehrgeschossigen Wohnbau?

Hartl: Das ist ein wichtiger Punkt. Die Obergrenze liegt derzeit bei 2.000 Euro pro m². Zu diesen Kosten können wir aber wegen der gestiegenen Kosten nicht mehr bauen. In den vergangen zwei Jahren hatten wir bei den Lohnkosten einen Anstieg von rund 20 Prozent. Die Obergrenze muss daher um 12 bis 15 Prozent erhöht werden. Zudem, auch das fordern wir schon länger, brauchen wir eine klare Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Derzeit werden diese Mittel für alles Mögliche verwendet anstatt für den Wohnbau.

Stichwort Kostenanstieg: Eine solchen verursachen auch die steigenden Auflagen im Zusammenhang mit dem Green Deal der EU…

Hartl: Auf uns kommt ein echtes Bürokratiemonster zu. Das fängt der EU-Taxonomie an. Dann ist da die Europäische Gebäuderichtlinie, die bis Ende Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und zu guter Letzt drohen umfangreiche Deponieverbote. Wenn man im großen Stil Baustoffe wieder in den Kreislauf bringen muss, verursacht das natürlich zusätzliche Kosten. All diese Themen verursachen einen enormen Kostenauftrieb. Wir bekennen uns zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Aber wir appellieren an die Vernunft der Politiker.

Wie wirken ihre Appelle beim Thema Bodenverbrauch? Ist die geplante Reduktion des Bodenverbrauchs von derzeit rund 11 Hektar pro Tag auf 2,5 Hektar noch aktuell?

Hartl: Ich hoffe nicht. Die Länder, allen voran der oberösterreichische Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, haben sich klar dagegen ausgesprochen. Das bleibt uns daher hoffentlich erspart. Ich sage ihnen ganz offen, ich kann diese Forderung nicht nachvollziehen.

Warum nicht?

Hartl: Zunächst einmal ist die Prämisse falsch: Österreich ist weder zubetoniert noch Europameister beim Bodenverbrauch oder der Bodenversiegelung, sondern liegt im europäischen Mittelfeld. Eine Reduktion um 80 Prozent würde die Gemeinden vor unlösbare Herausforderungen stellen. Außerdem brauchen wir dringend Wohnraum in Österreich. In den vergangenen 10 Jahren ist die Bevölkerung durch Zuzug um eine Millionen Menschen gewachsen. Irgendwo müssen die leben. Ich plädiere ebenfalls für einen sparsamen Umgang mit der Ressource Boden. Aber mit Augenmaß, den Einsatz intelligenter Lösungen und der Nutzung von Baulandreserven. Verbote allein helfen uns nicht weiter.