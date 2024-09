Bringen wir es auf den Punkt: wie lauten Ihre konkreten Wünsche an die Politik?

Die Energie- und Wärmewende kann nur mit einem Masterplan und einem Maßnahmenmix gelingen. Es kann nicht bei einem Förderungs-Stop-and-Go bleiben, sondern es braucht einen verlässlichen Rechtsrahmen, aber keine Regulierungsexzesse. Denken Sie nur an das Lieferkettengesetz. Es ist selbstverständlich unser Job, dass wir bei unseren Lieferanten Audits machen und uns die Arbeitsbedingungen anschauen. Was jetzt an hoheitlichen Aufgaben auf Unternehmen abgewälzt wird, läuft völlig aus dem Ruder. Nicht nur der Sanierungs- sondern auch der jahrelange Reformstau sowie Entlastungsschritte müssen endlich angegangen werden. Statt Verunsicherung braucht es eine klare Orientierung für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie mit einem nachhaltigen Heizungssystem in den eigenen vier Wänden etwas gegen die Klimakrise tun können. Das ermöglicht neben Betriebskostenersparnissen, die Energiezukunft Österreichs mit erneuerbaren Energien zu gestalten.

Bis vor kurzem galt der Fachkräftemangel als Flaschenhals – die Bücher waren voll, es mangelte an Mitarbeitenden, um Aufträge abzuarbeiten. Hat sich die Situation am Arbeitsmarkt verändert?

Bei anspruchsvollen Profilen wie für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und kaufmännische Positionen sind wir kontinuierlich auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Das Thema Mitarbeitersuche hat sich aber generell etwas entspannt, auch weil es am Arbeitsmarkt wieder eine erhöhte Mobilität gibt.

Ein Dauerthema für unsere ganze Branche und Basis um die Energiewende stemmen zu können ist, dass es uns gelingen muss junge Leute zu begeistern. Unsere Branche steht für den gelebten, nicht den geklebten Klimaschutz. Der pauschalen Aussage, „die Jungen wollen nicht arbeiten“ kann ich nicht zustimmen. Wir Älteren sind gefordert, Begeisterung zu vermitteln, damit es uns gelingt, jene für unsere Branche zu gewinnen, die etwas bewegen wollen.