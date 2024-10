Josko kauft Isolierglasproduktion Glastech von Lisec

Isolierglas ist einer der wichtigsten Komponenten von Fenstern und somit auch ein entscheidender Qualitätsfaktor. Mit dem Kauf von Glastech, dem niederösterreichischen Produzenten von Isolierglas, integriert Josko einen bedeutenden Teil der Wertschöpfungskette in die eigene Unternehmensgruppe. Strategisches Ziel seit es, erstklassiges Isolierglas für den hochwertigen Fensterbau herzustellen, das die hohen Ansprüche der Endkund*innen in diesem Segment trifft. "Wir legen großen Wert darauf, alles Wesentliche, das das Design und die Qualität unserer Produkte bestimmt, selbst zu machen. Dass wir die Produktion von Isolierglas jetzt stärker in unseren eigenen Händen haben, ist ein logischer Schritt für uns", erklärt CEO und Mehrheitseigentümer Johann Scheuringer über die Beweggründe auf.