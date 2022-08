Kansai Helios kauft Wefa

Die Kansai Helios Gruppe hat alle Vermögenswerte, einschließlich aller Geschäftstätigkeiten, Marken und Mitarbeiter*innen, der Westdeutsche Farben GmbH (Wefa) erworben und die neue Konzerngesellschaft Kansai Helios Wefa in Essen gegründet. Mit dieser Transaktion hat die Gruppe neben Kansai Helios Germany in Buchholz-Mendt nun einen zweiten Standort in Deutschland. Insbesondere in den Bereichen Schienenfahrzeuglacke und anderen industriellen Beschichtungen soll dieser Zusammenschluss starke Synergien innerhalb der Gruppe. Kansai Helios schaffen und mit dieser Akquisition seine Kompetenz als Systemlieferant in Europa steigern. Die jahrzehntelange Erfahrung von Wefa mit wasserbasierten Beschichtungen erweitert die Kompetenzfelder der Kansai Helios Gruppe und soll so neue Möglichkeiten in der Produktentwicklung schaffen. Damit setzt der Konzern einen weiteren Meilenstein in seiner ESG-Strategie.