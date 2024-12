Wichtiger Impuls für die Wirtschaft

Als wichtigen Impuls für den Wohnungsmarkt und damit potenziell für die Wirtschaft begrüßt der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karlheinz Kopf, das Auslaufen der KIM-Verordnung im Juni 2025. "Die KIM-Verordnung stellte in den vergangenen Jahren eine dermaßen hohe Hürde für den Erwerb von Wohneigentum dar, dass der Wohnungsneubau am Zusammenbrechen war", so Kopf. Unter diesem Stillstand am Wohnungsneubau litten neben den bau- und kaufwilligen Bürger*innen, dem Baugewerbe und der Immobilienwirtschaft zahlreiche weitere Wirtschaftszweige, für die es in der angespannten wirtschaftlichen Situation nun zu einem kleinen Aufatmen kommen kann: "Ob Einrichtungsfachhandel, Baunebengewerbe oder Kreditwirtschaft, die Flaute am Wohnungsmarkt war deutlich spürbar."