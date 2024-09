Klimaneutraler Gebäudesektor erst 2075?

Notorischer Personalmangel im Baugewerbe

Grund dafür seien die unzureichenden Personalkapazitäten im Bauhandwerk. Zwar sind seit 2014 rund 1,6 Millionen Personen aus dem Ausland nach Österreich zugewandert, doch nur 375.000 davon (rund 23 Prozent) konnten in den Arbeitsmarkt integriert werden. "Und von diesen zog es gerade einmal 32.000 Arbeitnehmer*innen in die Bauwirtschaft", beschreibt die Studie.

Gleichzeitig sind die Lehrabschlüsse in den für die thermisch-energetische Sanierung relevanten Gewerken signifikant gesunken. Haben im Jahr 2018 noch insgesamt rund 4.800 Auszubildende die Lehre erfolgreich absolviert, gab es 2023 nur noch 3.600 neue Gesellen. "Ungeachtet der insgesamt schrumpfenden Lehrlingszahlen, war die mitunter hohe Quote von nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen mit ein Grund für den Nachwuchsmangel. Im Lehrberuf Gebäude- und Installationstechnik, Maler und Beschichtungstechniker sowie Spengler bestand im vergangenen Jahr jeder Dritte die Abschlussprüfung nicht, bei Dachdeckern, Zimmerern und Maurern war es knapp jeder Fünfte", erklärt Andreas Kreutzer.