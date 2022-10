Laut Wifo-Prognose ist damit zu rechnen, dass der Konjunkturaufschwung in Österreich jäh endet. Im ersten Halbjahr 2022 befand sich die Wirtschaft noch in einer Hochkonjunktur-Phase, die bereits im Herbst 2022 begonnen hat. Mittlerweile setzt jedoch ein Abschwung ein. Die Indikatoren lassen vermuten, dass dieser Abschwung kräftig ausfällt.

Von der Konjunkturabschwächung sind sämtliche Wertschöpfungsbereiche betroffen. Doch das verarbeitende Gewerbe dürfte in eine Rezession schlittern. Vor allem die Industrie bekommt die exorbitanten Energiepreise besonders stark zu spüren. Dadurch wird die Gesamtwirtschaft in eine Stagnation gedrückt. Aber es ist insgesamt gesehen keine Rezession, wie Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr bei der Pressekonferenz am 7. Oktober 2022 betonte. Gleichzeitig geht Felbermayr davon aus, dass die Industrie-Rezession nur sehr kleine Spuren am Arbeitsmarkt hinlassen wird.