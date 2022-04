Gleitende Preise

"Die Situation ist prekär", warnt auch Spartengeschäftsführer Reinhard Kainz. "Sie droht für zahlreiche Unternehmen im Gewerbe und Handwerk existenzielle Ausmaße anzunehmen. Das Risiko der volatilen Preise und sprunghaften Kostensteigerungen können die Betriebe nicht allein schlucken. Wenn die Bautätigkeit zum Erliegen kommt, hat das Konsequenzen für die ganze Wirtschaft.“ Er sieht es als Gebot der Stunde, dass neue Bauaufträge nur noch zu veränderlichen Preisen ausgeschrieben werden. Das hat soeben auch die unabhängige Schiedskommission im Wirtschaftsministerium empfohlen. Auch private und halböffentliche Auftragnehmer sollten diesem Beispiel folgen – und anstelle von Fixpreisen eine Indexanpassung bzw. gleitende Preise anerkennen. "Krisensituationen wie der Krieg in der Ukraine sind unvorhersehbar und stellen höhere Gewalt dar, was gerade in der Praxis für bestehende Verträge mit Festpreisen von Bedeutung ist", so Kainz. „Pönalen müssen vorübergehend ausgesetzt werden. Planbarkeit ist in normalen Zeiten ein wichtiges Gut; in einem Ausnahmezustand wie jetzt bedarf es der Flexibilität auf allen Seiten." Im Unterschied zum "Energiepaket" für Haushalte ist noch die von der Bundesregierung versprochene effektive Entlastung für die Unternehmen ausständig. Sie könnte in Form einer Steuergutschrift erfolgen oder durch Einführung eines begünstigten Gewerbe-Dieseltarifs für Transporte im Gewerbe und Handwerk, fordern Scheichelbauer-Schuster und Kainz.