Kreditzinsen könnten drastisch steigen

Laut Michael Kolb, Vorstand des Kreditversicherers Acredia liegt die Quote, mit der Zinssteigerungen von den Banken weitergereicht werden traditionell bei den Unternehmen höher als bei den Haushalten. Er geht daher davon aus, dass Unternehmenskredite in Europa im ersten Halbjahr 2023 um durchschnittlich 200 Basispunkte, also 2 Prozent, zulegen werden. In Österreich liegt die Prognose bei 199 Basispunkten. So es aber weitere Zinsschritte der EZB bis Mitte 2023 gibt, könnten die Kreditzinsen für europäische Betriebe um weitere 200 Basispunkte anziehen. Damit erhöht sich die Gefahr für Unternehmen mit einer zu geringen Kapitaldecke in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten. Ein Indikator für wirtschaftliche Probleme ist ein Rückgang der Zinskosten-Deckung. In der Eurozone fiele die Deckung vom 3. Quartal 2021 zum 2. Quartal 2022 von 5,6 auf 3,2, in Österreich sogar von 11 auf 5,7.