Größte Insolvenz hatte 220 Mio. Euro Passiva

Von der höheren Zahl an Insolvenzen waren alle Bundesländer betroffen. Das deutlichste Plus gibt es in Oberösterreich (+ 105,9 %). Dicht gefolgt von Tirol (+ 105,2 %), wo sich die Firmenpleiten ebenfalls mehr als verdoppelt haben. Den geringsten Anstieg verzeichnet das Burgenland (+ 33,9 %). In Wien gab es bis dato 1.681 Pleiten, was einem Plus von 41,4 Prozent entspricht.

Doch nicht nur die Unternehmensinsolvenzen haben zugelegt, auch die geschätzten Passiva haben sich erhöht: seit Jänner 2022 um 27 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Insgesamt gab es mit dem Tag der Präsentation der KSV1870-Hochrechnung 32 Großinsolvenzen, wo die Passiva jeweils über 10 Millionen Euro lagen. Die größte Insolvenz des Jahres war bis dato die Pleite der Wiener Immobiliengruppe CPI mit Passiva in der Höhe von rund 220 Mio. Euro. Bei dem am Tag der Präsentation eröffneten Konkursverfahren des Kraftwerksbauers Bertsch Energy GmbH & Co KG aus Vorarlberg betrugen die Passiva 138 Mio. Euro, das ist die zweitgrößte Firmenpleite des Jahres.