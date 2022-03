Frühzeitige Sanierung als Rettungsmaßnahme

"Die aktuellen Zahlen befinden sich in etwa auf ‚Vor-Krisen-Niveau‘, womit zwei Jahre nach Beginn der Corona-Krise eine gewisse Stabilität im heimischen Insolvenzgeschehen erreicht wurde“, erklärt Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz. Die Entwicklungen der vergangenen Monate bestätigen, dass die über fast eineinhalb Jahre auf sehr niedrigem Niveau befindlichen Firmenpleiten vor allem auch den staatlichen Eingriffen, die größtenteils mit Ende September 2021 ausgelaufen sind, geschuldet waren. „Die kommenden Monate werden zeigen, wie stabil das wirtschaftliche Fundament zahlreicher Unternehmen tatsächlich ist. Ist dieses nicht gegeben und besteht keine reelle Chance auf einen positiven Fortbestand des Unternehmens, erachten wir es als zielführend, frühzeitig eine Sanierung anzustreben, um zu retten, was noch zu retten ist“, so Götze.

Sollte der Trend anhalten, was in Anbetracht der vielen Probleme und Krisen höchst wahrscheinlich ist, könnte auch das Jahresergebnis für 2022 auf Vor-Krisen-Niveau liegen. Das wären dann insgesamt rund 5.000 Unternehmensinsolvenzen. (ar)