Stärkere Unterstützung gefordert

Die Folge: Immer mehr Unternehmen stehen auf der Investitionsbremse. Nur noch 34 Prozent setzen die zu Jahresbeginn geplanten Investitionen vollständig um, 17 Prozent investieren in einem reduzierten Ausmaß und 24 Prozent sind unschlüssig, was sie tun sollen. Für Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding, ist es ein Alarmsignal, wenn die Hälfte der Unternehmen auf Investitionen gänzlich verzichten und das obwohl drei von vier Betrieben bereits Preiserhöhungen vorgenommen bzw. angedacht haben, nur um die finanzielle Balance einigermaßen zu schaffen. "Denn in Österreich ist Innovation die Währung der Zukunft, aber sie braucht eben auch Geld“, so Vybiral.

Aus diesem Grund plädiert Vybiral für die Neu-Einführung einer Investitionsprämie. Darüber hinaus spricht sich der KSV1870 Holding-Geschäftsführer aufgrund der aktuellen, großen Belastungen für eine stärkere staatliche Unterstützung für Unternehmen aus: "Es sollten zumindest jene Unternehmen unterstützt werden, die eine sehr gute Fortbestandsprognose haben. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine gewisse Marktbereinigung - insbesondere bei Unternehmen, die seit Jahren schlechte Ratings aufweisen - zugelassen werden sollte".