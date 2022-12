"Ich freue mich sehr, dass Thorsten Bühl diese spannende Aufgabe übernimmt", sagt Matthias Krauss zu dem lange geplanten Schritt. Thorsten Bühl wird die Mafell AG, Premiumhersteller von Zimmereimaschinen und Elektrowerkzeugen für das Holzhandwerk, ab 1. Jänner 2023 gemeinsam mit Rigo Züfle führen, der dem Vorstand seit Januar 2013 angehört.

Thorsten Bühl war elf Jahre in führenden Funktionen bei der Rothenberger Werkzeuge GmbH tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war er in Führungsfunktionen bei Hilti in Deutschland und Polen beschäftigt.

"Das Unternehmen und die Marke Mafell ist hervorragend aufgestellt, um die gegenwärtigen Herausforderungen besser als viele Marktbegleiter zu meistern. Ich freue mich sehr, nach der außergewöhnlich langen und erfolgreichen Ära der Familie Krauss das Unternehmen zu führen und die Mitarbeiter auf einen gemeinsamen Weg mitzunehmen", erklärt der zukünftige Vorstandsvorsitzende.

(bt)