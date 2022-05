Dach und Fassade

Mehr als siebzig Prozent des Umsatzwachstums entfiel auf Dämmstoffe, die in den Gebäudeteilen Dach und Fassade benötigt wurden. In beiden Segmenten schoben sowohl der Neubau, als auch Bauvorhaben im Gebäudebestand die Nachfrage überdurchschnittlich stark an. Folglich erhöhte sich der Herstellerumsatz mit EPS um mehr als zwanzig Prozent und mit PUR/PIR um achtzehn Prozent gegenüber Vorjahr. Vergleichsweise flach entwickelte sich im vergangenen Jahr indessen das Geschäft mit organischen Dämmstoffen. Lediglich aufgrund von Zuwächsen in der Fassadendämmung wuchs der Umsatz um sieben Prozent gegenüber Vorjahr. (dd)