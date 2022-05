Der Markt für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Bodenausgleichsmassen und Wandspachtelmassen wuchs 2021 rascher als im Jahr davor. Laut aktuellem Branchenradar Fliesenkleber, Fugen- und Spachtelmassen in Österreich erhöhten sich die Herstellererlöse um sechs Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 113,2 Millionen Euro. Die Wachstumsbeiträge kamen zum überwiegenden Teil vom Neubau. Der Fokus dabei lag zweifelsfrei am Objektgeschäft, das insgesamt fast achtzig Prozent des Zuwachses stemmte. Im Nicht-Wohnbau trugen Rebound-Effekte entscheidend dazu bei. Begünstigt wurde die Entwicklung wie fast bei allen Baustoffen durch anziehende Verkaufspreise. Im Durchschnitt betrug die Teuerung in der gegenständlichen Warengruppe rund drei Prozent.