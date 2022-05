Der Markt für Fugendichtmassen und PU-Schaum wuchs im vergangenen Jahr rasant. Laut aktuellem Branchenradar Fugendichtmassen und PU-Schaum in Österreich stiegen im Jahr 2021 die Hersteller*innenerlöse um 12,5 Prozent gegenüber Vorjahr auf 82,7 Millionen Euro. Das Wachstum war zu fast fünfzig Prozent preisgetrieben. Zuwächse gab es in allen Produktgruppen. So erhöhte sich der Umsatz mit PU- und Hybriddichtmassen um rund zwölf Prozent, mit Acrylen um über zehn Prozent und mit PU-Schaum um knapp elf Prozent gegenüber Vorjahr. Bei Silikonen lag das Erlösplus bei nahezu fünfzehn Prozent. Die Wachstumsbeiträge kamen von Neubau und Renovierung gleichermaßen, besonders dynamisch entwickelte sich allerdings der Objektbau. (dd)

Marktentwicklung Fugendichtmassen und PU-Schaum in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 Umsatz in Mio. Euro 68,4 70,7 73,6 82,7 Abweichung geg. VJ in % 3,4 4,0 12,5

Quelle: Branchenradar