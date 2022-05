Grafische Aufmaße dienen der Planerstellung, Fertigung und Montage. Dafür werden teilweise auch 2D-Erfassungssysteme eingesetzt, die jedoch bei krummen und schiefen oder frei geformten Räumen sowie beim dreidimensionalen Aufmaß an ihre Grenzen stoßen. Für diese Aufgaben sind tachymetrische Messgeräte oder 3D-Laserscanner besser geeignet. Tachymetrische Messgeräte basieren auf einem Tachymeter (Kombination aus Winkel- und Distanzmessgerät) oder speziellen Aufmaßgeräten, die wichtige Messpunkte eines Objektes über den Horizontal- und Vertikalwinkel sowie die gemessene Distanz in Form von Raumkoordinaten erfassen. Das aus einem Stativ und einem darauf montierten, dreh- und schwenkbaren Messgerät bestehende System wird im Raum aufgestellt und eingeschaltet, worauf es sich selbstständig orientiert und nivelliert. Anschließend können die Messpunkte durch Drehen und Schwenken des Messgerätes von Hand oder halbautomatisch per ferngesteuertem Schrittmotor anvisiert werden. Die Aufmaßskizzen werden parallel in das zum System gehörende Aufmaßprogramm übertragen, so dass man direkt vor Ort sieht, ob alles vollständig erfasst wurde. Die dreidimensionale Aufmaßskizze kann man per DXF-Schnittstelle in beliebige CAD-Programme einlesen und direkt für die Konstruktion verwenden. Einige Systeme erlauben zusätzlich eine automatische Messdatenerfassung entlang einer zuvor definierten Linie oder innerhalb einer Fläche, was beispielsweise die Erfassung von Oberflächenunebenheiten ermöglicht. Eine weitere Funktion ermöglicht die Projektion geometrischer Punkte aus einer CAD-Datei in den realen Raum. Damit können beispielsweise Ausschnitte oder Bohrbilder exakt auf Wände, Decken oder Böden markiert werden.