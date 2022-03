Markus Hiden, ehemals Prokurist und Gesellschafter innerhalb der internationalen DeltaGruppe, ist nun Geschäftsführer der Delta Podsedensek Architekten. Seine Aufgaben als neuer Geschäftsführer des Architekturbüros teilt er sich mit dem bestehenden Geschäftsführer Rudolf Stürzlinger. Hiden wird sich in seiner Rolle vor allem für die Themen Nachhaltigkeit und Architektur engagieren.

„Mir geht es in erster Linie um unsere gemeinsame Delta Pods Architektur, die sich seit dem Zusammenschluss unserer beiden Büros kräftemäßig verdoppelt hat", so Hiden. "Unsere langjährige Erfahrung sowie unsere vielen kompetenten Architekt*innen machen uns nicht nur zu einem der größten Architekturbüros in Österreich, hier liegt auch ein riesiges kreatives Potenzial. Das werden wir voll ausschöpfen und außerdem die Nachhaltigkeit bei unseren Projekten in den Vordergrund stellen.“