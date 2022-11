Dem Frieden zuliebe

Von einer außergewöhnlichen Situation sprach auch Arbeitgeber-Obmann Christian Knill. Schließlich hätten sich beide Seiten im Sinne des sozialen Friedens aufeinander zubewegt. Dennoch bedauerte Knill, dass es nicht gelungen war, den Gewerkschaften Einmalzahlungen schmackhaft zu machen. Zu den Kosten meinte Knill, dass die Personalaufwendungen in der metalltechnischen Industrie bei rund neun Mrd. Euro liegen würden und es also durchaus um beträchtliche Summen bei der künftigen Lohn- und Gehaltserhöhung gehe. Die Arbeitnehmervertreter der GPA und PRO-GE waren mit einer Forderung von plus 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt in die Verhandlungen gestartet, bei dieser Verhandlungsrunde boten die Arbeitgeber anfangs 4,1 Prozent.